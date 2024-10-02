Україна готова говорити з Польщею про Волинську трагедію, — Сибіга

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту у Варшаву, передає “Радіо Свобода”.
За його словами, Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для розв’язування найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею – одним із найближчих союзників України.
“Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти”, — зазначив Сибіга, однак не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.
Як додає видання, тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах.
Погляди Варшави та Києва на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін різняться. Але головна розбіжність ‒ це кількість жертв серед поляків і українців та звинувачення польською стороною УПА у масових вбивствах поляків на Волині.
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