Україна готова говорити з Польщею про Волинську трагедію, — Сибіга

Україна відкрита до обговорення з Польщею спірних питань спільної історії, включаючи Волинську трагедію 1943-1944 років.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту у Варшаву, передає “Радіо Свобода”.

За його словами, Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для розв’язування найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею – одним із найближчих союзників України.

“Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти”, — зазначив Сибіга, однак не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.

Як додає видання, тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах.

Погляди Варшави та Києва на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін різняться. Але головна розбіжність ‒ це кількість жертв серед поляків і українців та звинувачення польською стороною УПА у масових вбивствах поляків на Волині.