Україна запропонувала Португалії свою допомогу в боротьбі з лісовими пожежами, що охопили країну.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він, за дорученням президента Володимира Зеленського, зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадом.

Клименко зазначив, що Португалія зараз страждає від масштабних пожеж, які охопили центральну та північну частини країни. На жаль, є загиблі та травмовані. Спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню.

“Тож запропонував пану Послу допомогу від українських рятувальників. ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах”, — повідомив глава МВС.

Він наголосив, що за час великої війни українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

“І ми готові допомагати нашим партнерам у біді“, — резюмує Крименко.