Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він, за дорученням президента Володимира Зеленського, зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадом.
Клименко зазначив, що Португалія зараз страждає від масштабних пожеж, які охопили центральну та північну частини країни. На жаль, є загиблі та травмовані. Спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню.
“Тож запропонував пану Послу допомогу від українських рятувальників. ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах”, — повідомив глава МВС.
Він наголосив, що за час великої війни українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій.
“І ми готові допомагати нашим партнерам у біді“, — резюмує Крименко.
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