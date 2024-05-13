Про це йдеться в повідомленні Президента України у соцмережі X (Twitter).

Під час телефонної розмови сторони обговорили очікування від інавгураційного саміту миру у Швейцарії.

“Я радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом”, – зазначив Зеленський.

Сторони також проговорили фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України, пише глава держави.

“Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді”, – резюмував Зеленський.