Про це йдеться в повідомленні Президента України у соцмережі X (Twitter).
Під час телефонної розмови сторони обговорили очікування від інавгураційного саміту миру у Швейцарії.
“Я радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом”, – зазначив Зеленський.
Сторони також проговорили фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України, пише глава держави.
“Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді”, – резюмував Зеленський.
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