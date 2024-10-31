Україна та Угорщина перебувають у процесі розробки двостороннього документа, який визначатиме подальші відносини між двома країнами. Цей документ містить пункт, присвячений майбутньому членству України в НАТО.

Про це повідомив президент.

Зеленський зазначив важливість діалогу з Угорщиною, оскільки вона може зробити значний геополітичний внесок у справу перемоги України. Він підкреслив, що Угорщина є однією з країн, які можуть блокувати план перемоги України, однак українці готові пройти будь-яку блокаду. Проте президент висловив бажання рухатися до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки з їх допомогою.

“Сьогодні готується двосторонній документ. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною і Угорщиною. Там багато речей. Прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і історичні, і минулого. Щоб не підіймати питання меншин”, – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що частиною двостороннього діалогу та документа є питання безпеки – вступ України в НАТО. Україна просить Угорщину не блокувати запрошення Альянсу.

“Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях, ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо”, – наголосив президент.

Нагадуємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив свою незгоду з Планом перемоги, запропонованим Україною на саміті НАТО в Вільнюсі.