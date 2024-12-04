Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Головна причина – політика уряду Грузії, яка, на думку української сторони, спрямована на посилення залежності від Росії.

За словами Зеленського, під час наради глава української розвідки Кирило Буданов поінформував про останні плани Росії, зміни в розташуванні сил у Сирії, а також ситуацію в Грузії. Президент висловив переконання, що дії грузинського уряду суперечать інтересам власного народу.

“Сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну до очевидної залежності від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести”, – наголосив Зеленський.

Україна вже розпочала консультації з європейськими союзниками та іншими партнерами для координації конкретних кроків у відповідь на дії грузинського уряду. Водночас Президент зазначив, що підготовка юридичних рішень і санкцій перебуває на фінальній стадії.