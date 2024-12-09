Україна працює над формуванням міжнародної робочої групи, яка об’єднає держави-партнери з метою зміцнення оборонного потенціалу країни та розробки єдиної позиції щодо мирного врегулювання війни.

Про це в коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Никифоров, повідомляє “Європейська правда”.

“Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО”, – заявив Никифоров.

За його словами, у планах залучити європейських партнерів та США, які здатні забезпечити максимальну підтримку української оборони. Ця ініціатива має допомогти Україні залишатися сильною як у переговорах, так і на полі бою. Очікується, що зустріч міжнародних партнерів відбудеться у грудні, її метою є координація зусиль і створення єдиної стратегії для підтримки України в умовах війни.

Про заплановану ініціативу стало відомо під час спільної пресконференції Президента Володимира Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який 9 грудня відвідав Київ. Наразі триває узгодження списку учасників, адже Україна прагне залучити держави, що зроблять вагомий внесок у зміцнення її обороноздатності та майбутнє членство в НАТО.