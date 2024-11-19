Україна готується до масштабних ударів по критично важливих об’єктах на території Росії, використовуючи американські далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє Global Defence.

Згідно з останніми даними, Україна отримала дозвіл використовувати ATACMS у Курській області, де нині зосереджено значну кількість російських військ, а також північнокорейські підрозділи, перекинуті для підтримки Москви.

“Курськ є абсолютним кинджалом у серце Путіна. Те, що зараз там відбувається, має критичне значення для Росії”, – зазначив колишній очільник британської армії, полковник Гаміш де Бреттон-Гордон в коментарі для The Sun.

Президент України Володимир Зеленський планує спрямувати всі ресурси для максимально ефективного використання цих ракет. Експерти вважають, що удари можуть бути здійснені вже найближчими днями і будуть спрямовані на військові бази, повітряні об’єкти та транспортну інфраструктуру Росії.

“Україна намагатиметься знищити системи військової логістики та транспортні вузли, які знаходяться далеко від лінії фронту”, – пояснив виконавчий директор Henry Jackson Society Алан Мендоза.

Ці ракети дозволяють Україні не лише атакувати позиції в прикордонних регіонах, таких як Бєлгород чи Курськ, але й завдавати точкових ударів по об’єктах глибоко на території Росії.

Аналітики відзначають, що дозвіл на використання ATACMS може стати вирішальним фактором у послабленні військової потужності Росії, особливо у ключових регіонах, які є критичними для підтримки її наступальних операцій.