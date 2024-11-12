Про це повідомила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко.

“Маємо ще три угоди з європейськими компаніями, які перебувають на завершальному етапі для створення спільних підприємств”, – заявила Свириденко.

На сьогодні, за словами Свириденко, вже створено п’ять спільних підприємств, у тому числі з німецькими та литовськими партнерами. Також ряд західних виробників відкрили представництва в Україні.

Один із найбільших німецьких оборонних концернів Rheinmetall відкрив завод для обслуговування бойових машин та планує розпочати виробництво бойових машин Lynx до кінця року.

Україна активно залучає іноземні інвестиції та технології для розширення внутрішнього виробництва, яке вже значно зросло після повномасштабного вторгнення Росії.

Президент Володимир Зеленський у жовтні оголосив, що країна здатна виготовляти до чотирьох мільйонів дронів на рік, а також розширює виробництво ракет та військових транспортних засобів.

Як повідомляється, сектор виробництва озброєнь зріс до 1,8% від ВВП у першій половині 2024 року порівняно з 0,3% у 2021 році.