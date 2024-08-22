22 серпня Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, яка стосується політичного співробітництва, вільної торгівлі та стратегічного партнерства.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

“Сьогодні Верховна Рада завершила внутрішні процедури, які були необхідні для того, щоб набрала чинності Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією в частині лібералізації торгівлі. До 2029 року передбачається скасування усіх ввізних мит, а також тарифних квот у двосторонній торгівлі”, – сказала перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Ця угода, за її словами, відкриє нові можливості для вітчизняних виробників, розширюючи ринки збуту, посилюючи експортний потенціал України та сприяючи розвитку бізнесу й національної економіки.

Документ буде чинним протягом п’яти років – до 31 березня 2029 року. Винятками є лише дві товарні категорії: яйця та продукти з м’яса птиці. Для цих товарів безмитна торгівля продовжена на два роки – до 1 квітня 2026 року.

Очікується, що нові торговельні умови сприятимуть активізації товарообігу між Україною та Великою Британією. Це відкриє можливості для українських виробників збільшити експорт традиційних для британського ринку продуктів, таких як борошно, зернові, молочні вироби, м’ясо птиці, томатна паста, мед та різноманітні соки.

Крім того, угода дозволить Україні вдосконалити логістику експорту та потенційно розширити поставки продукції з високою доданою вартістю. Цей крок розглядається як важливий прогрес у зміцненні економічної співпраці між Україною та Сполученим Королівством.