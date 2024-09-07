Заступниця керівника ОП обговорила з представниками місії МВФ ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми фінансування EFF.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

“Під час зустрічі основну увагу приділили створенню Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду”, – йдеться у повідомленні.

Представників місії МВФ запевнили, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд.

Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.

Також на зустрічі обговорили посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням коштів Державного бюджету.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог для реалізації реформ.

Заступниця очільника ОП також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобовʼязання, передбачені Меморандумом із МВФ.