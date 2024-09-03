2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має намір продовжувати утримувати під контролем російські території в Курській області РФ на невизначений термін. Це є частиною "плану перемоги", спрямованого на те, щоб змусити Кремль піти на переговори.

Про це він розповів в інтерв’ю NBC News.

“Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо приносити туди наш український спосіб життя”, — заявив Зеленський журналістам.

Президент також зазначив, що утримання російської території є важливою частиною його стратегії перемоги у війні, яку Україна планує представити міжнародним партнерам, зокрема США.

На питання NBC про те, чи планує Україна захоплювати більше російських територій, Зеленський відмовився відповідати.

“Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити. Я вважаю, що успіх тісно пов’язаний із несподіванкою”, — додав глава держави.

Раніше Зеленський заявляв, що операція ЗСУ в Курській області є частиною плану перемоги України, який також пов’язаний з другим Самітом миру. Президент має намір у вересні цього року передати повний план кандидатам у президенти США — Камалі Гарріс та Дональду Трампу.