ВІдповідний допис розмістили на сайті Міноборони.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає Міністерству оборони України повноваження щодо затвердження для Сил безпеки і сил оборони клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, стандартів та обсягів надання домедичної і медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки і сил оборони у тактичних умовах на основі стандартів, затверджених державами–членами НАТО.

Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення законопроєкту 10343, який було прийнято за основу зі скороченням строку підготовки.