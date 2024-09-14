Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Костін зазначив, що на цей момент 51 російському військовому повідомлено про підозру за невибіркові обстріли та бомбардування. Слідство щодо 21 особи завершено, а обвинувальні акти вже передані до суду. Десятеро осіб вже засуджені за воєнні злочини.

Обстріли цивільної інфраструктури є найбільш поширеним злочином армії РФ в Україні. Під удар потрапляють житлові будинки, лікарні, школи та об’єкти енергетики.

З початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 184 тисячі цивільних об’єктів, включаючи понад 3400 освітніх закладів та понад 800 медичних установ. Крім того, російські війська здійснили понад тисячу атак на більш ніж 200 енергетичних об’єктів по всій Україні.

Офіс генпрокурора активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні цих атак, і МКС уже видав чотири ордери на арешт російських командувачів, причетних до масованих ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Правоохоронці розслідують близько 4 тисяч випадків воєнних злочинів проти українських дітей.