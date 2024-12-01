Про це Антоніу Кошта заявив сьогодні у Києві на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У ці темні часи дуже складно дивитися вперед. Але дозвольте сказати кілька слів про майбутнє, яке ми будуємо разом. Ви є частиною європейської родини, і ми будемо дуже раді вітати вас як члена нашого Європейського Союзу. Той прогрес, який ви показали, він вражає. Українці пишуть нову настанову, як проходити складні й глибокі реформи, продовжуючи боротися у війні за власне виживання. Разом Європейський Союз і Україна працюватимуть над тим, щоб відкрити два кластери в переговорах (про входження до ЄС – ред.) вже у першому піврічні наступного року”, — сказав президент Євроради.

Він зауважив, що поступова інтеграція між Україною і ЄС вже починається у різних секторах, наприклад, у тому, що стосується системи роумінгу та в інших. Через деякий час така інтеграція дозволить Україні стати частиною європейської спільноти.

“Міжнародне право має взяти верх над безпідставною, аморальною та злочинною війною Росії проти України. Має запанувати тривалий та справедливий мир, загарбники мають бути переможені…. Хочу повторити: ми будемо залишатися з вами стільки, скільки це буде необхідним, і чого б це не вартувало. Ми будемо твердо відстоювати ваше право захищатися, підтримувати вашу суверенність та територіальну цілісність. Ми будемо робити все, що можливо, щоб побачити вас в Європейському Союзі як вільну європейську країну якомога швидше”, — зазначив президент Європейської ради.