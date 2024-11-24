Про це повідомляє Міненергетики.
“Сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальну інформацію про відключення можна знайти на офіційних сайтах регіональних операторів системи розподілу”, – йдеться в повідомленні.
Важливо, що ці обмеження не стосуються критичної інфраструктури та підприємств, які забезпечують себе електроенергією переважно за рахунок імпорту.
Громадян закликають раціонально використовувати ресурси.
“На поточну добу очікується імпорт загальним обсягом 8 500 МВт/год та потужністю 711 МВт”, – уточнили у міністерстві.
Крім того, енергетики працюють над відновленням електропостачання для постраждалих від бойових дій регіонів. Протягом минулої доби вдалося повернути світло для понад 39 тисяч споживачів.
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