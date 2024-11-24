Україна продовжує імпортувати електроенергію з п’яти сусідніх країн, щоб стабілізувати енергосистему в умовах підвищеного навантаження. Енергетики зазначають, що 24 листопада енергетикам вдалося організувати постачання з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

Про це повідомляє Міненергетики.

“Сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальну інформацію про відключення можна знайти на офіційних сайтах регіональних операторів системи розподілу”, – йдеться в повідомленні.

Важливо, що ці обмеження не стосуються критичної інфраструктури та підприємств, які забезпечують себе електроенергією переважно за рахунок імпорту.

Громадян закликають раціонально використовувати ресурси.

“На поточну добу очікується імпорт загальним обсягом 8 500 МВт/год та потужністю 711 МВт”, – уточнили у міністерстві.

Крім того, енергетики працюють над відновленням електропостачання для постраждалих від бойових дій регіонів. Протягом минулої доби вдалося повернути світло для понад 39 тисяч споживачів.