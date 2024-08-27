Від початку повномасштабної війни Україна інвестувала у власний оборонно-промисловий комплекс значні кошти, зокрема у цьому році йдеться про суму, яка сягає 7 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на форумі “Україна 2024. Незалежність”, 27 серпня.

За словами очільника оборонного відомства “міць” України, зокрема, посилюється через закупівлю дронів, роботизованих комплексів, систем РЕБ. Він наголосив, що вже зараз це дає “відчутні результати на полі бою, які відчувають наші захисники”.

“Один з пріоритетів — довгострокове планування. Створюємо модель Сил оборони за стандартами НАТО, впроваджуємо цифрові рішення та модернізуємо армію. Поглиблюємо співпрацю з союзниками у форматі “Рамштайн”. Ключове завдання — отримати дозвіл на удари по російських обʼєктах далекобійною зброєю”, — розповів Умєров.

Міністр підкреслив, що це посилить здатність Сил оборони вражати аеродроми та логістичні пункти, які Росія використовує для терору українських міст та їх цивільних жителів.

На цьому ж формі президент Володимир Зеленський розповів про перше успішне випробовування балістичної ракети вітчизняного виробництва.