Київ вважає, що Індія має відігравати більш активну роль у припиненні війни Росії проти України, особливо у контексті мирних переговорів.

Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук, цитує Bloomberg.

Україна хоче, щоб Нью-Делі «модерував» переговори з Росією, використовуючи свої впливові зв’язки для того, щоб переконати Москву долучитися до процесу мирного врегулювання. На думку дипломата, це є важливою умовою для Індії, якщо вона прагне здобути постійне місце в Раді Безпеки ООН.

Поліщук також зазначив, що Україна запропонувала Індії організувати Саміт миру до листопада 2024 року, хоча поки що невідомо, чи прийме Нью-Делі цю пропозицію.

Посол наголосив, що Індія не повинна обмежуватися роллю «листоноші, який передає повідомлення між Україною та росією», а має зайняти більш «надійну позицію».

Нагадаємо, що у серпні прем’єр-міністр Індії відвідав Київ після нещодавньої поїздки до Росії. Напередодні свого візиту Нарендра Моді заявив про намір обговорити війну.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Моді висловив бажання «як друг» допомогти у мирному врегулюванні війни між Росією та Україною. До цього індійський прем’єр сказав Путіну, що «серед гармат і бомб мирні переговори не можуть бути успішними», і додав, що «серце обливається кров’ю», коли внаслідок війни гинуть діти.