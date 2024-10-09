Про це інформує пресслужба ДПСУ.
Затримання відбулося у липні цього року.
За рішенням суду судно передали у власність держави України.
Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.
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