Суховантаж USKO MFU під камерунським прапором, який незаконно заходив до портів тимчасово окупованого Криму для комерційної діяльності, був затриманий на Одещині силами Морської охорони ДПСУ разом з іншими правоохоронними органами.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Затримання відбулося у липні цього року.

За рішенням суду судно передали у власність держави України.

Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.