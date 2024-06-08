Французька компанія Thales повідомила про те, що Міністерство оборони України придбало другу комплексну систему протиповітряної оборони після успішної поставки першої системи в 2023 році.

Про це повідомляє Le Monde.

Зауважено, що ця друга система протиповітряної оборони посилить захист української території завдяки ранньому виявленню існуючих загроз. Thales доповіло, що пишається можливістю використати свій досвід для захисту України.

“ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища”, забезпечуючи “координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad)”, – йдеться у дописі.

Відомо, що система протиповітряної оборони включає в себе ControlMaster 200 (CM 200), в тому числі радар повітряного спостереження, систему радіозв’язку, центр управління і портативний термінал розподілу озброєння.

Ground Master 200 – це радар середнього радіусу дії, який встановлюється на вантажівці і призначений для виявлення ворожих літальних апаратів на відстані 250 кілометрів. Він також здатний боротися з цими апаратами на відстані 100 кілометрів, незалежно від їхньої швидкості і висоти. Крім того, виробник стверджує, що Ground Master 200 забезпечує захист від ракет і артилерійського вогню, сповіщаючи війська на землі про вогонь противника.