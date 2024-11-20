Про це повідомляє The Times.

Видання зазначає, що ці ракети вважаються високовартісними й рідкісними через їхній попит у всьому світі.

“Хоча Пентагон не надав жодних цифр, вважається, що київський уряд має лише близько 50 ракет на цей час”, – йдеться у матеріалі.

ATACMS були експортовані Сполученими Штатами в низку країн, серед яких Польща, Австралія, Південна Корея, Румунія, Греція, Туреччина та Марокко. Через це Україна отримала їх останньою у черзі.

У статті зазначається, що попри обмежену кількість ракет, Україна має достатньо ракетних установок HIMARS та MLRS для їх запуску.

“Українському командуванню потрібно ретельно обирати цілі у РФ для атак, адже постачання є обмеженим”, – підкреслюють у виданні.

Ці ракети здатні завдавати ударів на відстані до 300 кілометрів, що дозволяє Україні планувати атаки по ключових військових об’єктах на території Росії. Проте ефективне використання обмеженого арсеналу вимагає від українських військових надзвичайної точності та стратегічного підходу.