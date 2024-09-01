Польський Сейм вважає, що Україна має бути членом ЄС, проте це не змінить розбіжності двох сторін щодо Волинської трагедії.

Про це сказав маршалок польського Сейму Шимон Головня.

Головня висловив підтримку членству України в ЄС, підкреслюючи, що, незважаючи на існуючі розбіжності в історичних питаннях, таких як Волинь, ці питання можна обговорювати в безпечному середовищі Євросоюзу.

Під час Другої світової війни в Україні діяли кілька партизанських рухів, зокрема Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова, які вели боротьбу на Волині.

Обидві сторони здійснювали етнічні чистки, що призвело до значних втрат: за польськими даними, загинуло щонайменше 35 тисяч поляків, тоді як українські втрати оцінюються в кілька тисяч.

Після війни, в процесі встановлення кордонів між Польською Народною Республікою та Радянським Союзом, УПА продовжувала свою діяльність.

У 1947 році польська влада провела масову депортацію українського населення в рамках операції «Вісла», щоб зменшити вплив УПА.