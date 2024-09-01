Про це сказав маршалок польського Сейму Шимон Головня.
Головня висловив підтримку членству України в ЄС, підкреслюючи, що, незважаючи на існуючі розбіжності в історичних питаннях, таких як Волинь, ці питання можна обговорювати в безпечному середовищі Євросоюзу.
Під час Другої світової війни в Україні діяли кілька партизанських рухів, зокрема Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова, які вели боротьбу на Волині.
Обидві сторони здійснювали етнічні чистки, що призвело до значних втрат: за польськими даними, загинуло щонайменше 35 тисяч поляків, тоді як українські втрати оцінюються в кілька тисяч.
Після війни, в процесі встановлення кордонів між Польською Народною Республікою та Радянським Союзом, УПА продовжувала свою діяльність.
У 1947 році польська влада провела масову депортацію українського населення в рамках операції «Вісла», щоб зменшити вплив УПА.
- Кулеба: Збиття Польщею російських ракет і дронів не приведе до участі НАТО у війні
- Головна проблема України на війні — це страх партнерів перед ескалацією, — Кулеба
- “Важливо працювати з країнами Африки”: Кулеба завершив робоче турне