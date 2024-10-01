Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.
“Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щороку, — 4 мільйони. І вже більш ніж 1,5 мільйона законтрактовано“, — наголосив Зеленський.
Він нагадав, що українські захисники вже застосовують новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон “Паляниця”. Також ЗСУ використовують і інші далекобійні дрони та морські дрони.
За словами глави держави, нова українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування.
Україна також має “Нептуни”, вона виробляє щонайменше 15 САУ “Богдана” щомісяця.
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