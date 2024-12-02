Єнс Столтенберг, колишній генеральний секретар НАТО, висловив думку, що для припинення війни Україна може тимчасово поступитися частиною територій, які зараз перебувають під контролем Росії.

Про це повідомляє Table.Briefings.

Водночас він підкреслив, що це не має означати остаточну втрату суверенітету над цими територіями.

“Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди”, – заявив Столтенберг.

Він також зазначив, що Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки в обмін на такі поступки, зокрема через можливе членство в НАТО чи інші механізми підтримки.

Колишній генсек підтримав позицію президента України Володимира Зеленського, який виступає проти будь-яких поступок у відповідь на припинення вогню, але визнав, що нинішня ситуація на полі бою робить такий варіант малоймовірним у найближчій перспективі.

Столтенберг вважає, що створення лінії припинення вогню має охоплювати всі окуповані території, але наразі досягнення такого результату виглядає нереалістичним.