Про це Володимир Зеленський сказав під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав… Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни”,— заявив Президент.

Він також додав, що “не хотів би, щоб російська якість дезінформації впливала на людей, що в нас є тільки наш план і ми не хочемо чути інших партнерів з інших континентів. Це неправда”.

Водночас президент наголосив, що глобальний Південь буде на боці України і на боці закінчення війни, коли США матимуть сильнішу позицію.

“Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну – ред.). Є відповідні кроки для цього… Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами”, — сказав він.

Зеленський також зазначив, що його зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, водночас підготовчі зустрічі можливі до інавгурації.

“Я не знаю, коли будуть зустрічі, я не маю даних, команди працюють. Це залежить від багатьох речей, залежить не тільки від графіків, це залежить від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо зустрічей, на яких вирішуються якісь питання… ці законодавчі можливості відбудуться після інавгурації. Якщо в нас будуть підготовчі якісь зустрічі, вони можуть бути до інавгурації”, — сказав він.