Єнс Столтенберг

Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

Ексгенсек НАТО вважає, що існують способи розв’язати проблему застосування статті 5 Північнотлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями.

“Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією”, навів він приклад.

Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини: “У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину”.

“Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону”, — додав колишній генсек.