Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає можливим сценарій, за якого Україна приєднається до Альянсу, навіть якщо не всі її території будуть деокуповані.

Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

Ексгенсек НАТО вважає, що існують способи розв’язати проблему застосування статті 5 Північнотлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями.

“Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією”, — навів він приклад.

Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини: “У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину”.