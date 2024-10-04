Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.
Ексгенсек НАТО вважає, що існують способи розв’язати проблему застосування статті 5 Північнотлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями.
“Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією”, — навів він приклад.
Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини: “У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину”.
“Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону”, — додав колишній генсек.
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