Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може завдавати ударів углиб території РФ власною зброєю без чийогось попереднього дозволу на це. Водночас питання про далекобійні удари західною зброєю по РФ досі розглядається.

Про це Міллер заявив на своєму брифінгу.

За його словами, Україна може сама вирішувати, як застосовувати свою зброю для ударів вглиб Росії, якої є чимало.

«Погляньте на програми, які вони запровадили протягом останнього року. І якщо ви поглянете на надану нами зброю, ми чітко дали зрозуміти, що Україна може використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях на прикордонні, звідки проводяться російські атаки. Україна має величезну кількість засобів для захисту», — сказав Міллер.

Водночас щодо ударів по території вглиб Росії американською зброєю, речник Держдепу заявив, що Вашингтон «завжди вивчає додаткові інструменти», які можуть надати Україні.

Видання Politico ще наприкінці травня написало, що президент США Джо Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по Росії зброєю, яку передав Вашингтон.