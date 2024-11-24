Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Україна має високі шанси отримати далекобійні ракети Taurus, якщо лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц стане новим канцлером Німеччини.

Про це дипломат розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

На думку Мельника, Мерц, який неодноразово висловлювався за передачу цих ракет Україні, з великою ймовірністю очолить уряд після дострокових парламентських виборів у Німеччині, запланованих на 23 лютого.

“Фрідріх Мерц багато разів наголошував на потребі передати Україні ракети Taurus. Якщо він стане канцлером, ймовірність цього суттєво зростає”, – зазначив Мельник.

Він додав, що навіть за участі соціал-демократів у майбутній коаліції вони, найімовірніше, не завадять цьому рішенню.

“Я не уявляю сценарію, за якого соціал-демократи у ролі молодшого партнера коаліції блокуватимуть передачу ракет” – підкреслив експосол.

Мельник оцінив шанси Мерца стати канцлером на 99%, однак не виключив ризиків, пов’язаних із можливими маніпуляціями з боку Росії.

“Є загроза, що росіяни можуть організувати масштабний скандал, який підірве репутацію Мерца. На жаль, вони здатні до таких дій”, – заявив дипломат.

За його прогнозом, навіть після виборів передача ракет відбудеться не раніше квітня наступного року через тривалі коаліційні переговори.

“Зазвичай формування коаліції триває щонайменше два місяці. Тому поточний уряд залишатиметься при владі ще деякий час, і значних змін до цього моменту не очікується”, – сказав Мельник.

Нагадаємо, питання щодо передачі ракет Taurus загострилося на тлі рішення США скасувати обмеження на далекобійне озброєння для України та наближення дострокових виборів у Німеччині.