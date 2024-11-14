Якщо Сполучені Штати скоротять військову допомогу, Україна здатна в короткі терміни розробити базову ядерну зброю, схожу на бомбу, яку використовували США в Нагасакі в 1945 році.

Про це йдеться в дослідженні, підготовленому для Міністерства оборони України, яке вказує, що країна може створити такий пристрій протягом кількох місяців, повідомляє The Times.

“Створення елементарного ядерного пристрою на базі плутонію, подібного до бомби “Товстун”, було б технічно можливим для України”, – зазначено у звіті.

Доповідь повідомляє, що без збагаченого урану Україна могла б використати плутоній, видобутий із відпрацьованих паливних стрижнів, отриманих з українських реакторів. Зазначається, що країна має значний науковий досвід і доступ до дев’яти діючих реакторів, що дає їй можливість отримати необхідні матеріали для виробництва зброї.

“Обсяги доступного плутонію можуть оцінюватися у сім тонн, що цілком достатньо для виготовлення сотень ядерних боєголовок з тактичною потужністю у кілька кілотонн”, – додають автори звіту.

На думку дослідників, створення подібної бомби дало б Україні змогу знищувати великі військові або інфраструктурні об’єкти, хоча точний ефект від застосування плутонієвого заряду, як зазначають експерти, може бути непередбачуваним через специфіку ізотопів плутонію.

“Україна має необхідні знання та досвід для розробки складної вибухової конструкції, яка потребує високої швидкості одночасної детонації”, – пояснив Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України.

Водночас українські посадовці заперечують плани на розробку ядерної зброї. Минулого місяця президент Володимир Зеленський зазначив, що сказав Дональду Трампу про можливу необхідність ядерної зброї, але мав на увазі брак гарантій безпеки з боку НАТО.

Висновки доповіді також стосуються можливості виходу України з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), що був підписаний Україною в 1994 році на умовах міжнародних гарантій безпеки з боку США, Великобританії та Росії.

“Порушення Росією зобов’язань Будапештського меморандуму надає Україні формальні підстави для виходу з ДНЯЗ і повернення до ядерного статусу”, – йдеться у документі.

Західні експерти зазначають, що розробка ядерної зброї для України може зайняти кілька років, але Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, запевняє, що Україна здатна менш ніж за рік створити балістичні ракети з дальністю до 1000 км.