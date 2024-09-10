Міністерство закордонних справ України вивчає потенційні наслідки для Ірану у випадку підтвердження передачі балістичних ракет до Росії, які використовуються проти України. Можливість розриву дипломатичних відносин з Тегераном також розглядається.

Про це заявив міністр закордонних справ України Георгій Тихий.

Тихий наголосив, що передача Іраном балістичних ракет матиме «руйнівні наслідки» для українсько-іранських відносин.

“Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичні позиції, але всі опції, включно з тією, яку ви назвали [розрив дипвідносин], є на столі. Якщо ця передача дійсно відбулася і факт такого застосування зафіксують, … то відповідно будуть наставати наступні наслідки”, — заявив Тихий.

Напередодні, 9 вересня, до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні. Йому в жорсткій формі пояснили, що постачання ракет до РФ матиме руйнівні наслідки для відносин з Україною. Зараз МЗС уважно стежить за подіями.