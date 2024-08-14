Про це повідомив президент України.
“Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур”, — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і “здійснює активні дії на російській території”.
“Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права”,— додав президент.
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