Про це повідомив президент України.

“Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур”, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і “здійснює активні дії на російській території”.

“Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права”,— додав президент.