Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американських посадовців.
За даними видання, ЗСУ стикаються зі складнощами, включно з нестачею живої сили та невизначеністю щодо подальшої підтримки від США та союзників.
Крім того, українські сили змушені протистояти не лише російським військам, а й приблизно 12 тисячам північнокорейських військових, які приєдналися до бойових дій на боці РФ.
Американські посадовці зазначають, що у разі більш скоординованого наступу Росії Україна може утримувати ці території лише до весни, після чого ЗСУ доведеться відступити, щоб уникнути оточення.
Один із співрозмовників Bloomberg пояснив, що завданням України в Курській області не було довготривале утримання територій. Натомість основна мета полягала у створенні шокового ефекту від вторгнення та ослабленні військових можливостей Росії. Відступ, у такому випадку, все ще можна буде подати як тактичний успіх.
Водночас двоє інших чиновників висловили надію, що президент України накаже відступити з Курщини вчасно, щоб уникнути великих втрат серед українських військових.
- КНДР самостійно ініціювала відправку військ для підтримки Росії у війні проти України, – NYT
- Сирський розповів про втрати України під час наступу на Курську область
- Росія зосередила 50 тисяч військових у Курській області