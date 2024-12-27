До весни 2025 року українські сили можуть втратити контроль над територіями в Курській області Росії. Це потенційно позбавляє Київ важливого важеля впливу на переговори про припинення вогню з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, ЗСУ стикаються зі складнощами, включно з нестачею живої сили та невизначеністю щодо подальшої підтримки від США та союзників.

Крім того, українські сили змушені протистояти не лише російським військам, а й приблизно 12 тисячам північнокорейських військових, які приєдналися до бойових дій на боці РФ.

Американські посадовці зазначають, що у разі більш скоординованого наступу Росії Україна може утримувати ці території лише до весни, після чого ЗСУ доведеться відступити, щоб уникнути оточення.

Один із співрозмовників Bloomberg пояснив, що завданням України в Курській області не було довготривале утримання територій. Натомість основна мета полягала у створенні шокового ефекту від вторгнення та ослабленні військових можливостей Росії. Відступ, у такому випадку, все ще можна буде подати як тактичний успіх.

Водночас двоє інших чиновників висловили надію, що президент України накаже відступити з Курщини вчасно, щоб уникнути великих втрат серед українських військових.