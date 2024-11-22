Україна має можливість виготовити 3 тисячі крилатих ракет, про що раніше заявляв президент Володимир Зеленський, за умови укладання необхідних контрактів на закупівлю продукції.

Про це повідомив один з високопосадовців в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Однак, низка експертів ставить під сумнів такі амбітні плани. Видання «Мілітарний» підрахувало, що виробництво такої кількості ракет обійдеться Україні мінімум у $3 млрд, без врахування витрат на закупівлю нового обладнання та розширення потужностей підприємств.

Директор компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що для досягнення цілі — виробництва 3 тисяч ракет за рік — необхідно виготовляти в середньому вісім ракет на добу, що є значно вищим темпом, ніж виробництво в Росії.

Крім того, перед Україною стоїть низка складних завдань, зокрема розосередження виробництва, спрощення виробничих процесів та налагодження стабільного постачання імпортних складників.