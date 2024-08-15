Міністерство оборони Великобританії заявило, що його офіційна позиція щодо використання Україною британської зброї залишається незмінною з часів попереднього уряду.

Про це пише The Times.

В оборонному відомстві підтвердили, що Україна має “чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії… що не виключає операцій всередині РФ”.

“У процесі дарування ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватися відповідно до міжнародного права”, – додав речник Міноборони Британії.

У виданні зазначили, що згідно з цією політикою, окрім танків, на полі бою на території РФ незабаром можна буде побачити протитанкові ракети, артилерію, бронетехніку та іншу техніку, передану українцям Великою Британією.

При цьому в The Times нагадали, що колишній міністр оборони Бен Воллес розповів, як під час свого перебування на посаді він дав дозвіл Україні вражати цілі всередині Росії, використовуючи “будь-яке озброєння, яке їй надано”, за винятком ракет великої дальності Storm Shadow.