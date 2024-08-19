Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.
Посадовець зазначив, що підтримка України зі сторони Данії залишається незмінною.
“Захист себе цілком може включати вторгнення на територію агресора. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру чи військові об’єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни”, — заявив міністр.
Расмуссен додав, що застосовувати зброю, яку надає Данія, на землі Росії також у рамках правил.
“Не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосовувати лише на території України”, — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно Нідерланди заявили, що вони не заперечують проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 на території Росії. А також міністр закордонних справ Данії справ раніше повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.