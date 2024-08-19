Збройним силам України (ЗСУ) дозволили використання данської зброї по території Росії під час наступу у Курській області.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Посадовець зазначив, що підтримка України зі сторони Данії залишається незмінною.

“Захист себе цілком може включати вторгнення на територію агресора. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру чи військові об’єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни”, — заявив міністр.

Расмуссен додав, що застосовувати зброю, яку надає Данія, на землі Росії також у рамках правил.

“Не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосовувати лише на території України”, — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Нідерланди заявили, що вони не заперечують проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 на території Росії. А також міністр закордонних справ Данії справ раніше повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.