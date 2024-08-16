Про це заявили у Міністерстві національної оборони Канади, повідомляє CBC News.
Вказано, що Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки та сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.
“Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність… Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні”, — заявила речниця міністерства Андре-Анн Пулен для ЗМІ.
Вона додала, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю – міжнародної угоди, виконання якої має зменшити нелегальну передачу озброєння та порушення прав людини.
У виданні зазначили, що невідомо, чи використовували українці канадську техніку під час прориву кордону з Курською областю РФ.
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