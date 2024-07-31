Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр, пише “Суспільне”.

“У нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 млн дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування”, — каже вона.

За словами Гвоздяр, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. перемовини ведуться й з іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.

“Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів – зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів”, — сказала Гвоздяр.

Наразі Мінстратегпром опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиметься питання їх уніфікації.