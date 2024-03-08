У перші хвилини свого звернення “Про стан справ у державі” президент США Джо Байден згадав про необхідність допомоги Україні.
Повідомляється в зверненні Джо Байдена
Основні тези Президента США:
▪️“Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною, і надамо Україні необхідну зброю”.
▪️”Допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства”.
▪️”Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу”.
▪️”Я казав Путіну дуже прості речі: Ми не відійдемо”.
▪️”Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників”.
Байден посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою “як вдома, так і за кордоном”.
Він сказав, що мета його промови – “розбудити Конгрес і попередити американський народ” про те, що демократія під загрозою.
“Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться”.