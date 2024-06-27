За перші три місяці 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі, передає Forbes.

Зокрема, у січні в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем 2023 року. У лютому виробництво зброї зросло на 29%.

Водночас у березні темпи виробництва скоротились, зростання становило 18,8% у порівнянні з показниками березня 2023 року.

Утім, січневе виробництво на 4% просіло порівняно з груднем 2023-го. У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%.