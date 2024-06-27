Про це свідчать дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі, передає Forbes.
Зокрема, у січні в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем 2023 року. У лютому виробництво зброї зросло на 29%.
Водночас у березні темпи виробництва скоротились, зростання становило 18,8% у порівнянні з показниками березня 2023 року.
Утім, січневе виробництво на 4% просіло порівняно з груднем 2023-го. У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%.
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