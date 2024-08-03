Примітно, що це перше “золота” України на цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомляє “Межа”.

У суботу, 3 серпня, Україна здобула золоту медаль у фіналі Олімпійських ігор-2024 у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд з рахунком 45:42. Проти України виступила команда із Південної Кореї.

На шляху до фіналу Україна здолала збірні Італії та Японії, а Південна Корея обіграла США та Францію.

На цю подію відреагував перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

“Браво нашим спортсменкам! Перше «золото» на цих Олімпійських Іграх! Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здобувають першість у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд. Дякуємо за цю перемогу! Дякуємо за чудовий результат!”, – написав він на сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Україну представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Відкривала і завершувала бій Ольга Харлан.

Ольга Харлан є першою спортсменкою в історії України, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у своїй спортивній кар’єрі. У її здобутках є “золото” і “срібло” в командному турнірі та дві бронзові нагороди в особистих змаганнях. Сьогоднішня олімпійська нагорода стала для Харлан шостою в її кар’єрі.