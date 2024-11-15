11 листопада група народних депутатів із фракцій "Голос" і "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт, спрямований на декриміналізацію порнографії в Україні.

Про це повідомляє LB.ua.

Законопроєкт розробляли більше року разом із робочою групою та Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пропозиція передбачає виключення з Кримінального кодексу статей, які карають позбавленням волі до семи років за інтимний контент, збережений на особистих пристроях, або за його пересилання в месенджерах.

“Мета проєкту – зняти застарілі радянські репресивні норми, забезпечивши свободу дорослим громадянам вирішувати, як розпоряджатися своїм тілом”, – заявив нардеп Ярослав Железняк.

Автори ініціативи акцентують, що кримінальна відповідальність залишиться за:

розповсюдження порнографії без згоди зображених осіб (включаючи deep fake і порнопомсту);

«екстремальні» форми порнографії (з насильством, зоо- чи некрофілією);

контент за участю дітей або його розповсюдження серед неповнолітніх.

Водночас депутатів непокоїть зловживання чинними нормами. Як зазначив Железняк, зараз за статтею 301 ККУ навіть збереження особистих оголених фото на телефоні може призвести до реального покарання.

“Ми прагнемо, аби поліція припинила витрачати ресурси на контрольні закупівлі вебкам-контенту чи переслідування громадян за приватні інтимні матеріали”, – додав нардеп Дмитро Гурін.

Окрему увагу приділили економічним вигодам від декриміналізації. За даними авторів законопроєкту, українські творці на платформі OnlyFans заробили понад $120 мільйонів за три останні роки. Проте нинішні закони не дозволяють цій категорії громадян легально сплачувати податки.

“OnlyFans уже сплачує податки в Україні. Але для його користувачів це фактично явка з повинною. Тому зняття кримінальної відповідальності – не лише про права, а й про наповнення бюджету”, – зазначив Железняк.

За підрахунками, податки з доходів українських авторів контенту на OnlyFans можуть приносити значні надходження до бюджету. Наразі діє податок у розмірі 18% і військовий збір 1,5%, але за новим податковим законопроєктом військовий збір може зрости до 5%.

Це не перша спроба змінити законодавство. Попередній проєкт, поданий у 2023 році, не отримав підтримки через суперечки щодо статті про місця розпусти. Тепер автори вирішили зосередитися лише на перегляді статті 301, відклавши дискусію щодо статті 302 на друге читання.

“Ми хочемо захистити права громадян і водночас зменшити простір для зловживань з боку правоохоронців”, – пояснив Олексій Жмеренецький, ще один автор законопроєкту.

За дев’ять місяців 2024 року українські суди винесли 43 вироки за порушення статті 301. Типовими випадками були засудження за продаж відео в Telegram, розміщення оголених фото на сайтах знайомств та збереження контенту на особистих пристроях.

Ініціатори сподіваються, що нові норми будуть підтримані парламентарями, адже вони не лише спрощують життя громадянам, але й покращують економічний клімат країни.