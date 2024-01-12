“Важливо відзначити, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації, що стосується обладнання, яке ми надаємо. Таким чином, вони повністю розуміють і підтримують нашу потребу у звітуванні”, – сказав представник оборонного відомства США.

Так Райдер відповів на прохання прокоментувати останній звіт генерального інспектора міноборони США про те, нібито необлікованими належним чином залишилися близько 40 тисяч одиниць американської зброї, наданої Україні.

У цьому контексті речник Пентагону підкреслив, що наразі “немає вірогідних доказів незаконного виведення з України сучасної конвенційної зброї, наданої США”.