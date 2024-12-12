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Україна надалі отримуватиме далекобійні ракети SCALP від Франції

Франція продовжить постачання Україні далекобійних ракет SCALP, незважаючи на їх обмежену кількість. Франція має намір закупити додаткові ракети, однак це вимагає часу та ресурсів, оскільки також необхідно забезпечити оборону країни.

Четвер, 12 грудня 2024, 19:58

Про це повідомив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтервʼю “Інтерфакс-Україна”.

“Так, ми продовжуємо надавати ракети SCALP. У нас їх не так багато, і ми маємо закупити ще, тому на це потрібен певний час. Це також ускладнюється тим, що ми маємо забезпечити належний захист нашої країни. Але ми робимо все, що можемо, і ми відправляємо в Україну нові французькі ракети SCALP, Велика Британія постачає Storm Shadows, а американці – ATACMS”, — сказав Весьєр.

Посол підкреслив, що Франція підтримує право України націлюватися на військові об’єкти на території Росії, вважаючи їх легітимними цілями для ЗСУ.

Він додав, що неможливо допустити ситуацію, коли Росія може атакувати Україну з власної території, а Україна не може відповісти на ці загрози.

Теги: Франція, Війна в Україні, удари по території РФ

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