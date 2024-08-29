Українська влада цього тижня надасть США список цілей у Росії, по яких планує завдавати ударів, намагаючись підштовхнути Білий дім зняти обмеження на використання американської зброї.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на неназваного українського депутата.

За його словами, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умеров зустрінуться з офіційними особами США, щоб “спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на удари великої дальності по території Росії”.

“Вони дадуть список першочергових цілей, без яких важко буде змінити хід війни на користь України”, — додав співрозмовник.

Джерела телеканалу в адміністрації Байдена підтвердили, що у п’ятницю очільник Міноборони Рустем Умеров зустрінеться зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. З ким зустрічатиметься Андрій Єрмак — невідомо. Під час попередніх візитів до Вашингтона він зустрічався з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

У коментарі Суспільному голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що зустріч з американськими високопосадовцями можлива.

“Ми обговорюємо можливість зустрічі з нашими партнерами, якщо це станеться — ви дізнаєтесь”, — сказав він.