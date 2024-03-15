Роксолана Підласа зазначила, що незабаром ми можемо очікувати отримання фінансової підтримки безпосередньо від Європейського Союзу, Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Канади.

У першому кварталі 2024 року Україна з фінансового погляду стикалася з одним з найважчих періодів з моменту початку повномасштабного вторгнення, але ми успішно прориваємося через ці труднощі. Протягом цього місяця очікується отримання кількох траншів фінансової допомоги від наших партнерів. Про це повідомила народна депутатка та голова парламентського Комітету з питань бюджету, Роксолана Підласа.

«З 1 січня 2024 року було фактично тільки два надходження – 900 млн доларів від уряду Японії та 285 млн доларів від уряду Норвегії. Порівняно з нашими потребами на невійськові видатки, це дуже мало. Ми, звісно, готувалися до такої ситуації. З кінця 2023 року уряд заощаджував кошти на непріоритетних видатках. Ця ситуація зберігається і в першому кварталі цього року. Відповідні зобов’язання залишаються, і ми їх зможемо закрити тоді, коли надійде міжнародна допомога від партнерів», – зазначила Роксолана Підласа.

За її словами, до кінця березня Україна очікує отримати декілька траншів фінансової допомоги.

Депутатка зазначила, що Україна може отримати 4,5 мільярда євро від ЄС. Ще додатково 1,5 мільярда євро надійде від ЄС у квітні. Крім цього, очікується 1,5 мільярда доларів від Світового банку та 880 мільйонів доларів від МВФ. Уряд Канади також планує надати пряму фінансову підтримку у розмірі 2 мільярдів канадських доларів. Це допоможе Україні пройти наступний квартал, навіть якщо допомога від США буде затримана на декілька місяців.

Вона зауважила, що наразі не розглядається сценарій повної відмови від підтримки з боку США, оскільки всі дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоб законопроєкт, який буде проголосований Конгресом США, містив цю допомогу у якійсь формі.