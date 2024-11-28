Україна вже встановила контакт із генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом, якого новообраний президент США Дональд Трамп запропонував на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

Про це повідомляє Європейська правда.

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу відзначив, що Україна підтримувала зв’язок із Келлогом протягом останніх років через посольство у США. Він підкреслив, що кандидатура Келлога є прийнятною для України.

“Кіт Келлог – не нова особа для України. Наше посольство у США підтримувало з ним тісний зв’язок в межах дипломатичної роботи, і цей діалог завжди був конструктивним”, – зауважив Тихий.

Він додав, що українські делегації неодноразово зустрічалися з Келлогом. Зокрема, генерал-лейтенант був присутній на виступі президента Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час його візиту до США в липні 2024 року.

У завершенні виступу представник МЗС заявив, що Київ чекає на активну співпрацю з майбутнім спецпредставником, маючи намір зміцнити робочі зв’язки для подальшого ефективного діалогу з Вашингтоном.