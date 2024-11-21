Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої обговорили необхідність продовження місій Агентства на критично важливих підстанціях атомної енергетики.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Галущенко детально розповів про наслідки останньої масштабної атаки Росії, спрямованої, зокрема, на підстанції, які забезпечують видачу потужності атомними блоками.

Міністр сказав, що попри раніше проведені місії МАГАТЕ атаки лише посилюються.

“Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки і задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому”, — додав Галущенко.

Гроссі натомість запевнив, що Агентство готове найближчим часом організувати відповідні місії.