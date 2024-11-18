Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про прогрес у ракетній програмі та окреслив плани розвитку до 2025 року після зустрічі з виробниками озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Ми вже виготовили перші 100 ракет цього року. Серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» успішно масштабовано. Нова модифікація дозволяє уражати цілі на більших відстанях”, – підкреслив Умєров.

Міністр також нагадав про історичний успіх «Нептуна» у 2022 році, коли цей ракетний комплекс знищив флагман Чорноморського флоту РФ — крейсер «Москва». Ця подія продемонструвала силу українського озброєння.

Окрім модернізації «Нептуна», активно розробляються нові види озброєння. Серед них — ракети-дрони, зокрема «Паляниця».

“Ця розробка є прикладом ефективної співпраці держави та приватного сектору. Ми також взаємодіємо з іноземними партнерами для посилення наших технологій”, – зазначив очільник Міноборони.

Україна продовжує впевнено розвивати оборонний потенціал, готуючись до нових викликів. Нарощування ракетних спроможностей є важливим кроком для забезпечення безпеки країни.