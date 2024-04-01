В цьому році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво дронів дальньої дії в порівнянні з 2023 роком.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Welt.

Федоров підкреслив, що у порівнянні з минулим роком, у 2024 році Україна збільшила виробництво дронів дальньої дії у десять разів.

“Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км”, — заявив Федоров.

На думку Федорова, результат війни залежить саме від розвитку безпілотних технологій.

Та наразі про переможця у технологічній війні важко говорити, адже “на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас”.