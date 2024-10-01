Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення на користь Міністерства юстиції, передавши активи підсанкційних російських олігархів, зокрема Мірона Горіловського, в дохід України.

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що йдеться про шість українських компаній, що входять до промислового конгломерату “Група Поліпластик” — одного з найбільших виробників полімерних труб та композитних матеріалів у Європі. Росіянин Горіловський володів ними через підконтрольних осіб і офшорні компанії.

Як повідомили у СБУ, російські компанії Горіловського постачали продукцію для військових баз та підприємств в окупованому Криму, а також брали участь у виробництві комплектуючих для зброї збройних сил РФ.

Таким чином цей російській олігарх та його спільники фінансують війну РФ проти України.

Як свідчать матеріали провадження, Горіловський володів українськими “філіями” через третіх осіб та офшорні компанії.

Наразі судом прийнято рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України для забезпечення їхньої безперебійної роботи на користь нашої держави.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки, триває розслідування для встановлення всіх фактів злочинної діяльності бенефіціарних власників російської корпорації.