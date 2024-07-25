Росія у четвер, 25 липня, скликала засідання Ради безпеки ООН на тему загроз міжнародному миру і безпеці: українська делегація відмовилася від участі

Про це йдеться на сайті постійного представництва України при ООН.

Українська делегація заявила, що підтверджує свою позицію щодо “нелегітимності окупації Російською Федерацією радянського постійного місця в Раді Безпеки”. Відтак, вони наголосили, що не вважають за можливе брати участь у засіданнях під головуванням РФ, окрім невідкладних випадків.

“Делегація України в ООН висловлює жаль у зв’язку з черговою спробою Росії використати майданчик Ради для відбілювання своєї агресивної війни проти України та зняття з себе відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності, які російські війська вчиняють в Україні. (…) Ми засуджуємо нинішню спробу, яка матиме подальший негативний вплив на довіру до Ради, особливо з огляду на те, що Росія робить це з місця головуючого”, — йдеться у повідомленні.

Українська делегація нагадала, що з вересня 2022 року це вже буде 16-те засідання, яке скликає РФ, щоб розглядати питання “постачання зброї в Україну”. На таких засіданнях представники Росії звинувачують Україну, яка є жертвою агресії, у використанні зброї, у тому числі наданої союзниками України, для захисту відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Разом з тим, українська делегація очікує, що члени Ради Безпеки ООН на засіданні з’ясують питання, “яку брехню російська делегація збирається поширювати далі — брехню Небензі про “єдину українську ракету ППО” чи брехню його боса Лаврова про “залишки російської ракети, збитої українською ППО”.